Patenle trafikte tehlikeli yolculuk
Çanakkale'de bir özel halk otobüsünün arkasına tutunan patenli genç, can güvenliğini tehlikeye atarak yolculuk yaptı.
Patenli genç, Çanakkale'nin Merkez ilçesinde Atatürk caddesinde seyir halindeki özel halk otobüsünün arkasına tutunarak tehlikeli bir şekilde yolculuk yaptı.
Otobüsün arkasına takılarak yolculuk yapan genç hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye attı.
Muhtemel bir kazaya davetiye çıkaran gencin yolculuğu, bir cep telefonu kameralar tarafından görüntülendi.
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