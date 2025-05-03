Patenle trafikte tehlikeli yolculuk

Patenli genç, Çanakkale'nin Merkez ilçesinde Atatürk caddesinde seyir halindeki özel halk otobüsünün arkasına tutunarak tehlikeli bir şekilde yolculuk yaptı.

Otobüsün arkasına takılarak yolculuk yapan genç hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye attı.

Muhtemel bir kazaya davetiye çıkaran gencin yolculuğu, bir cep telefonu kameralar tarafından görüntülendi.