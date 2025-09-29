Patenli saldırgan! İş yerine ateş açtı, hızla kayarak kaçtı

Mersin'de yüzü kapalı bir kişi, iş yerine ateş açıp kaçtı. Saldırganın kaçış anında paten kullanması dikkat çekti.

'de patenli bir saldırgan, iş yerine ateş açıp kaçtı.

Olay, dün saat 04.30 sıralarında merkez Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi.

İŞ YERİNE ATEŞ AÇTI

Tanınmamak için siyah kıyafet giyip maske takan şüpheli, 1812'nci Sokak'taki iş yerine tabancayla birkaç el ateş etti.

Şüpheli daha sonra patenle kayarak bölgeden uzaklaştı.

Olayda ölü ve yaralı olmazken, polis şüphelinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

