Patinaj cinayeti: Çekici sürücüsünü öldüren zanlı 4 gün sonra yakalandı

Kepez'de yaşanan olayda, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na ait 07 ASC 757 plakalı çekicide şoför olarak çalışan Mert Engin, yolda kalan ticari bir taksiye yardıma gitti. Çekici sürücüsü 06 EHF 135 plakalı otomobilde bulunan gelen Batuhan. D. (21) ve D.D. (17) isimli kardeşlerle tartıştı. Engin ve 2 kardeş arasında gürültü nedeniyle çıkan tartışma çıkarken çekicinin patinaj yapması üzerine yeniden alevlenen tartışma ardından Batuhan D., Mert Engin'i Engin'in başına tek el ateş ederek öldürdü. 17 yaşında olan kardeşlerden D.D.'yi gözaltına alınırken, Batuhan D. ise olay yerinden kaçtı.



Çok sayıda suç kaydı bulunan Batuhan D.'nin yakalanması için başlatılan çalışmada kiralık otomobil Aydoğmuş Mahallesi'nde bulunan evinin önüne terk edilmiş olarak bulunmuştu. Batuhan D.'nin ailesinin evinde yapılan aramada, kiralık araca ait kontak anahtarı, cep telefonu ve suç aleti tabanca ele geçirildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu Batuhan D. Varsak'ta saklandığı bir evde yerde yakalandı.



'NEDEN ÖLDÜRDÜN' SORUSUNA YANIT VERMEDİ



Batuhan D.'nin emniyetteki ifadesinde Mert Engin ile aralarında aracı hızlı sürdüğü, gürültü ve patinaj yaptığı gerekçesiyle tartıştığını ardından olayın kavgaya dönüşmesiyle başından vurarak öldürdüğünü kabul ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontörlünden geçirilen Batuhan D. adliyeye sevk edildi. Batuhan D., gazetecilerin 'neden öldürdün' sorusunu ise cevapsız bıraktı.



Olay yerinde yakalanan 17 yaşında ki D.D.'nin ise çıkarıldığı adli makamlarca ev hapsine çarptırıldığı öğrenildi.