Patlama deprem etkisi yarattı, yarık oluştu

Sakarya’daki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası derin bir yarık oluştu.



Bölgedeki son durumla ilgili NTV yayınında bilgiler veren İstanbul Haber Müdürü Göktan Bedük, korkunç patlamanın boyutlarını anlattı.



Vatandaşların birçoğu patlamaların deprem gibi hissedildiğini belirtti. Bölgeden gelen son fotoğrafta korkunç patlamalar sonrası tıpkı bir fay hattı gibi yarık oluştuğu görülüyor.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

100 tondan fazla barutun saklandığı depo fabrikaya uzaktı. Yaklaşık 500 metre tesisin uzak alnında yer alıyordu. İtfaiye ekipleri en çok burada soğutma işlemi yaptı. Uzmanlar “Eğer patlasaydı yakın çevredeki köyler çok ciddi zarar görebilir, can kaybı artardı” ifadelerini kullandı.

İŞÇİLER NEDEN KAYIP ZANNEDİLDİ?



Patlamada can kaybını azaltan bir diğer etken de cep telefonları oldu. Kurallar gereği işçiler, fabrika girişinde vardiya başlamadan önce cep telefonlarını dolaplarına bırakıyordu. Cep telefonları manyetik etkisi olmasa da bataryaları patlayabiliyor. Bu nedenle işçiler telefonlarından uzaktaydı.



İlk patlamada canını kurtaran işçiler ormana doğru kaçtı. En yakın köy 1-2 km uzaklıkta yer alıyor. Yaralılar yürüyerek ulaşmaya çalıştıkları için uzun süre aileleriyle iletişim kuramadalır. Bu nedenle işçilerin kayıp olduğu bildirimleri geldi. Ancak akşam saatlerine kadar işçilerle temas sağlandı. 50-60 değil 3 kayıp olduğu belirlendi.

Patlamada 4 kişi hayatını kaybederken, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.