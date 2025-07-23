Patlama sesi duyuldu: Beyoğlu'nda bina çöktü

Beyoğlu'nda bir binada patlama sesinin ardından çökme yaşandı.



Olay, saat 21.45 sıralarında Bereketzade Mahallesi Yanıkkapı Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı binanın zemin katındaki büfe de meydana gelen patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Patlamanın ardından binada çöktü. Ekiplerin, olay yerinde arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Binada doğalgaz patlaması yaşandığı değerlendiriliyor.



CAN KAYBI YA DA YARALI YOK

İstanbul Valiliği'nden çökmeye ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"23.07.2025 Çarşamba günü saat 21.45 sıralarında Beyoğlu İlçesi Bereketzade Mahallesi Yanıkkapı Sokakta bulunan ve zemin +2 kat olan binanın zemin katında bulunan büfede sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama meydana gelmiştir. Patlama sonrasında bina çökmüş olup, olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir.



Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralananın olmadığı tespit edilmiş olup, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir."