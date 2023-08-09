Patlama sonrası buğday fiyatlarında durum ne olacak?

Yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Güldal, şunları söyledi:

''Bu silolar 95bin ton kapasiteye sahip ve içinde 75 bin ton ürün olan depolar 60 adet kuyudan müteşekkil. Bu 60 kuyunun 13 tanesinin hasar gördüğünü biliyoruz. Ürünler dışarıya doğru akmış durumda. Tabii bu ön tespitlerden sonra öncelikle ürünlerin başka bir depoya taşınması sağlanacak. Sürecin bu aşamasından sonra patlamanın neden kaynaklandığını çünkü tüm sistemin, havalandırma fanlarının,toz toplayıcılarının çalışır olduğunu ve merkezi kumanda sisteminin çalışır olduğunu biliyoruz. Toz patlamasının dünyada çeşitli örnekleri var ama ülkemizde, Toprak Mahsulleri Ofisi tarihinde bu büyüklükte ilk kez karşılaştık bununla ilgilide tüm araştırmalar,incelemeler yapılacak.''



Bu olayın tekrar yaşanmamasını istediğini belirten Güldal, ''Toprak mahsulleri ofisinin 4.2 milyon tonluk Türkiye genelinde deposu mevcut ve yine derince gibi liman şehri olan illerimizde de bizim 500 bin ton civarında depomuz var bu olayın tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirleri alacağız.'' ifadelerinde bulundu.



"PATLAMADA TAHILLAR ZARAR GÖRMEDİ''

Ahmet Güldal, patlamada zarar gören depoların gözden geçirileceğini ve patlamanın sebeplerinin raporlanacağını belirtti.



Patlamanın olduğu silolarda bulunan tahılların kullanılabileceğini, patlamada herhangi bir zarar görmediğini belirten Güldal, ürünün toplanıp güvenli bir şekilde başka depolara aktarılacağını, ürünle ilgili ekonomik kayıp yaşanmayacağını anlattı.



''Silolarda yurt dışında üretilen tahıllar var mı? '' sorusu üzerinde Güldal, ''Yurtdışından alınan tahıllar bu silolarda bulunmuyor. Daha çok yurt içinden alıp buraya getirdiğimiz buğdaylar var.'' dedi.



Zarar gören siloların tahliye edileceğini belirten Güldal,'' Zarar gören silolar boşaltıldıktan sonra tabii ki gözden geçirilecek. Ona göre yeniden çalışır hale gelmesi için nasıl bir tedbir alınacaksa o zaman bizim uzmanlarımız tarafından raporlanacak ve ona göre hareket edilecek. Zarar gören 13 depodaki tahılı birkaç gün içerisinde boşaltmayı planlıyoruz. Bugün sabah saatlerinde onun toplantılarını yaptık. Yakın bölgede tahılları taşıyacağımız depoları belirledik. Oralara nakletmek için yağışlardan önce halletmeyi planlıyoruz'' değerlendirmesinde bulundu.



"BURADAKİ PATLAMA SEBEBİYLE HERHANGİ BİR TAHIL EKSİKLİĞİ OLMAYACAK''



Zarar görmeyen depolarla tahıl tutulduğunu bildiren güldal,'' Şu anda 60kuyuda 75bin ton mahsul var. Dökülen ürünün de 10-15 bin ton civarında olabileceğini düşünüyoruz. Bunlarıda birkaç gün içerisinde taşımak mümkün olacaktır.'' şeklinde konuştu.



Türkiye'yi tahıl konusunda sıkıntıya sokacak bir durumun olmadığını belirten Güldal, bu yıl oldukca verimli bir hasar sezonu geçirdiklerini, şimdiye kadar 7 milyon ton tahıl aldıklarını kaydetti.



Toprak Mahsulleri Ofisi müdürü Ahmet Güldal,'' Üretimimiz 21 milyon ton. Yüksek bir rekolte var, yüksek bir verimlilik var. Buradaki patlamayla herhangi bir buğday eksikliginin olmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu miktar çok büyük bir miktar değildir. Tabii bunun da ekonomik değeri korunacak. Başka depolara taşınacak, Kullanılabilecek durumda. Ekmeklik buğday olarak değerlendiriliyor.'' dedi.