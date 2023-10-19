Patlamanın olduğu sokakta gaz kokusu paniği

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde gaz kokusu paniğe neden oldu.

Olay, Hacıosman Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. 3 Ekim'de boş bir dükkanda alüminyum fosfit ile suyun tepkimeye girmesi neticesinde patlamanın yaşandığı binanın karşısındaki apartmandan yoğun gaz kokusu geldi.

Gaz kokusu ile birlikte çıkan dumanı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine AFAD ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Özel korunaklı kıyafetlerini giyen ekipler, gaz ölçümü ve inceleme yaptı.



Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.