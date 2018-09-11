Uşak'ta, internet altyapı çalışmaları sırasında ana su borusu patladı, iş yerleri su altında kaldı.



Köme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde özel bir firma tarafından yapılan internet altyapı çalışmaları sırasında şehre su sağlayan ana boru patladı.



Metrelerce yükseğe çıkan su kısa sürede cadde ve sokakları kaplarken, çok sayıda iş yerini su bastı.



Olay yerine getirilen iş makinesi kepçesi yardımıyla suyun akışı kontrol altına almaya çalışırken, bir süre sonra belediye ekipleri boruya gelen suyu kesti.



Bölgedeki su itfaiye ekiplerince tahliye edildi.



Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, yaptığı açıklamada, ekiplerin patlayan borunun tamiratına başladığını belirterek, "Olay İnternet altyapısı için kazı yapıldığı sırada meydana gelmiş. Ekiplerimiz kısa sürede olaya müdahale etti, bazı iş yerlerini su bastı, tüm esnaf kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum" dedi.