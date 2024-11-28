Patlayan çakmak gazları aracı pert etti: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Kıra Dağı mevkisinde otomobil içinde bulunan 10 adet çakmak gazı tüpü henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Patlama sonucu otomobil kullanılamaz hale gelirken, içinde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

