Patlayan çakmak gazları aracı pert etti: 2 yaralı

Batman'da otomobil içinde bulunan 10 adet çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Patlayan çakmak gazları aracı pert etti: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Kıra Dağı mevkisinde otomobil içinde bulunan 10 adet çakmak gazı tüpü henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

sonucu otomobil kullanılamaz hale gelirken, içinde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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