Patlayan düdüklü tencere hastanelik etti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düdüklü tencerenin patlaması sonucu bir kadın yaralandı.

İlçeye bağlı Göçük Mahallesi'nde, evinde yemek hazırlayan H.G. (45) isimli kadın, düdüklü tencerenin patlamasıyla yüzünden, boynundan ve kollarından yaralandı.

İlk müdahalesi Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde yapılan kadın, ileri tetkik ve tedavisi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yüzünde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

