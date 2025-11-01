Patlayan lastiği değiştirmek isterken TIR'ın altında kaldı

Kızıltepe’ye bağlı kırsal Eşme Mahallesi’nde TRI'ın lastiği patladı. Lastiği değiştirmek isteyen sürücü Hamza G. (44), aracın kaymasıyla altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.