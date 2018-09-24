Çorum’da Bekir Tekçam'ın (44) kullandığı otomobilin lastiği, Çorum-Samsun karayolunun 35'inci kilometresindeki Tanrıvermiş köyü mevkisinde patladı.



Aracı yol kenarına çeken sürücü, beraberindeki ağabeyi Vehbi Tekçam (47) ile patlayan lastiği değiştirmek için çalışmaya başladı.



Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan Erkan B. (44) yönetimindeki TIR, aracın yanında bulunan Tekçam kardeşlere çarptı.



Çarpmanın etkisiyle savrulan iki kardeş, kaza yerinde yaşamını yitirdi.



Bekir Tekçam ve ağabeyinin cenazeleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



“ÜZGÜN VE PİŞMANIM”



Kaza yerinden ayrılarak Merzifon Bölge Trafik Denetleme İstasyonu önünde uygulama yapan polis ekiplerine teslim olan TIR sürücüsü gözaltına alındı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen TIR şoförü tutuklandı.



TIR sürücüsü Erkan B'nin, savcılıktaki ifadesinde kaza nedeniyle üzgün ve pişman olduğunu belirterek, "Kazadan sonra 20-30 metre ileride durdum. Korkarak, panik yaptım. Sonra da yol üzerindeki Merzifon ilçesindeki polis noktasına giderek, olayı anlatıp teslim oldum" dediği öğrenildi.

