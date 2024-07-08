Patlayan mutfak tüpü evi yaktı: 1'i ağır 3 yaralı

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında bir çift ile oğulları yaralandı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Patlayan mutfak tüpü evi yaktı: 1'i ağır 3 yaralı

'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Çökelge köyünde K.A'ya ait müstakil evde, mutfak tüpünün patlaması sonucu çıktı.

Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

aralanan K.A. ile eşi M.A ve oğlu G.A, ambulansla Taşlıçay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

M.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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