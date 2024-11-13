Patlayan su borusu yolu göle çevirdi
Bursa'da kazı çalışması yapan kepçe su borusunu patlattı. Cadde göle dönerken ekiplerin çalışması sonucu su borusu onarıldı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesi, Değirmenönü Mahallesi'nde kazı çalışması yapan kepçe operatörü, kazı esnasında su borusunu patlattı.
Kaza sonrası, caddeler adete göle dönerken bazı vatandaşlar caddenin karşısına geçmekte zorluk çekti.
İhbar sonrası olay yerine gelen BUSKİ ekipleri, su borusunu onardı.
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