Karaman'da televizyonun patlaması sonucu çıkan yangından ev tamamen küle döndü.
Yangın, saat 08.50 sıralarında Gazidükkan Mahallesi 117 Sokakta Osman Uyucu'ya ait evde meydana geldi.
Osman Uyucu, eşi ve çocuklarıyla birlikte mutfakta kahvaltı yaptığı sırada solanda duvara montajlanmış olan televizyonda patlama meydana geldi.
Patlamayla birlikte alevler kısa sürede evi sardı. Bunun üzerine Osman Uyucu, eşi ve çocuklarıyla birlikte evi tahliye edip, itfaiyeye haber verdi.
Alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Küle dönen evde kullanılmaz hale geldi.