Patlayıcıyla krom arayan 5 şüpheli gözaltına alındı: 19 ton krom madeni ele geçirildi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde patlayıcı maddeyle izinsiz krom arayan 5 şüpheli yakalandı. Operasyon sonrası bölgede 19 krom ele geçirilirken şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Patlayıcıyla krom arayan 5 şüpheli gözaltına alındı: 19 ton krom madeni ele geçirildi
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Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Komutanlığı ekipleri, kapalı olan krom maden sahasında izinsiz arama yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, operasyonda H.B, M.Ç, M.Y, M.Z. ve İ.P'yi gözaltına aldı.

Bölgede yapılan aramada, 19 ton krom madeni, 5 dinamit lokumu, 2 av tüfeği ve şarjörü, 2 güç kaynağı, 2 dalgıç tipi su motoru, 2 fotokapan, 2 telsiz, matkap, kazı aletleri ve kablo ele geçirdi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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