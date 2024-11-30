Patlayıcıyla krom arayan 5 şüpheli gözaltına alındı: 19 ton krom madeni ele geçirildi

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kapalı olan krom maden sahasında izinsiz arama yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.



Ekipler, operasyonda H.B, M.Ç, M.Y, M.Z. ve İ.P'yi gözaltına aldı.



Bölgede yapılan aramada, 19 ton krom madeni, 5 dinamit lokumu, 2 av tüfeği ve şarjörü, 2 güç kaynağı, 2 dalgıç tipi su motoru, 2 fotokapan, 2 telsiz, matkap, kazı aletleri ve kablo ele geçirdi.



Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.