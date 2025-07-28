Patlıcanları yere döktü, 17 milyon liralık ceza

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, patlıcanlarını yere döken kişiye ulaşıldığını belirtti.



Gürcan paylaşımında, "26 Temmuz 2025 tarihinde sosyal medya platformlarında paylaşılan bir vatandaşın sebze ürünlerini yere döktüğüne ilişkin görüntüler üzerine, Ticaret Bakanlığımızca gerekli incelemeler derhal başlatılmış; olayın öğrenilmesinden itibaren 6 saat içinde ilgili şahsa ulaşılmıştır.



Söz konusu görüntüler üzerine Mersin Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalar neticesinde, görüntülerde yer alan kişinin Y.G. olduğu ve ikamet adresinin Tarsus ilçesi Esenler Mahallesi’nde bulunduğu tespit edilmiştir." dedi.

"17,2 MİLYON TL'YE KADAR İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK"



Ürünlerin şahsın kendisine ait olduğunu belirten Gürcan, "27 Temmuz 2025 tarihinde Mersin Ticaret İl Müdürlüğü, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı-Yenice Karakolu ekiplerince ilgili adreste denetim gerçekleştirilmiş; yapılan görüşmede şahıs, yere dökülen ürünlerin kendisine ait 3. kalite patlıcanlar olduğunu ve paylaşımdaki kişinin kendisi olduğunu beyan etmiştir. Olayın yaşandığı alanda yapılan yerinde incelemelerde, kasayla ürün döküldüğü hususu da ekiplerce doğrulanmıştır.



Bu doğrultuda, bahsi geçen Y.G. adlı kişi hakkında işlem başlatılmış olup, 1,4 milyon TL ile 17,2 milyon TL arasında değişen tutarlarda idari para cezaları uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

Hal Kayıt Sistemi'nde (HKS) herhangi bir kaydı olmayan kişinin çiftçi ya da kayıtlı bir tarımsal üretici olmadığı tespit edildi. Gürcan, "Buna rağmen, kamuoyunda çiftçi kimliğiyle algı oluşturma çabası içerisinde bulunduğu ve bu doğrultuda yanıltıcı beyanlarla provokatif söylemlerde bulunduğu değerlendirilmiştir.



Ayrıca, olayda kullanılan 80 … 095 plakalı araç ile ilgili olarak da gerekli incelemeler başlatılmış olup, araç sahibinin ifadesi alınmak suretiyle olayla olan ilintisi araştırılmakta ve gerekli işlemler ivedilikle sürdürülmektedir.



Bakanlığımız, yaş sebze ve meyve ticaretinde şeffaflık ve düzenin sağlanması, kamuoyunu yanıltıcı eylemlerin önlenmesi ve sektörde dürüst rekabetin korunması adına denetim faaliyetlerine aralıksız devam edecektir." dedi.