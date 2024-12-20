Patoz makinesine saklamışlar: Uzun namlulu silah ve fişek ele geçirildi

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik çalışmasını sürdürdü.



Polis ekipleri, kent merkezi ve merkeze bağlı Gelirli köyünde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, patoz makinesinde kalaşnikof marka uzun namlulu silah, iki ruhsatsız av tüfeği, 4 şarjör ve 100 fişek ele geçirdi.



Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.