Patpat dereye düştü, üzerindeki çifti ölüm ayırdı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde Bahri Karakaya’nın kullandığı ‘patpat’ olarak bilinen tarım aracı, derenin üstündeki köprüden geçerken, tekerleği kopunca kontrolden çıkıp dereye yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde Nevin Karakaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi, yaralanan eşi Bahri Karakaya ise ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Nevin Karakaya’nın cansız bedeni inceleme sonrası aynı hastanenin morguna kaldırılırken, Bahri Karakaya daha sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Bahri Karakaya’nın tedavisi sürüyor.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.