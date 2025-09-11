Patpat ölüm makinesine dönüştü: Bir ayda 6 can kaybı

Korgan'ın Aralcak Mahallesi'nde ikamet eden evli ve bir çocuk babası Uğur Kuzu, Yeşilyurt Alan mevkiinde patpat sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kuzu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan bir kişi tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

