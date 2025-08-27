Patron makineleri alıp kaçtı, fabrika kapandı: 120 işçi kapıda kaldı
Mersin'de faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının sahibi, çalışanlarına maaşlarını ödemeden makineleri alıp kayıplara karıştı. 120 işçi kapıda kalırken, çalışanlar, üç aydır ücret alamadıklarını söyledi.
Mersin'in Akdeniz ilçesi Serbest Bölge'de faaliyet gösteren tekstil fabrikasının sahipleri M.A.Ö. ile eşi H.Ö.'nün, işçilerin maaşlarını ve tazminatlarını ödemeden gece yarısı makineleri alarak ortadan kayboldu.
Fabrikada çalışan işçiler mağdur olduklarını belirterek yardım istedi.
"EVİNİ DE BOŞALTIP KAÇTI"
İşçilerden Hakan Kargöz, "Son işimizi diktikten sonra patronumuz bir gece atölyeyi kapatıp kaçtı. Ortalardan kayboldu. İnsanları 'belirli bir tarihte açıklama yapacağım' diye kandırıp evini de boşaltıp kaçtı. Ortada mağdur kaldık, paramız yok, hiçbir muhatap bulamıyoruz." dedi.
"BİR İFLAS DURUMU YOK"
Yaklaşık 120 kişinin çalıştığını vurgulayan Kargöz, "Hepsi mağdur durumda. 15 kişinin çıkışını önceden verdi. Gerisi ortada kaldı. Ne işsizlik maaşı alabiliyorlar ne de başka bir yerde işe başlayabiliyorlar. Çünkü aktif sigortaları burada devam ediyor. Bir iflas durumu da yok. Adam tamamen parayı alıp kaçtı. Bizim maaşlarımızın üstüne yattı. Hiçbir şekilde ulaşamıyoruz, bize ödeme yapmıyor." diye konuştu.
"ÜÇ AYDIR MAAŞ ALMIYORUZ"
Öte yandan personel Lütfiye Akpınar ise üç aydır maaş alamadıklarını ifade etti.
