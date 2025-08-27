Patron makineleri alıp kaçtı, fabrika kapandı: 120 işçi kapıda kaldı

"BİR İFLAS DURUMU YOK"



Yaklaşık 120 kişinin çalıştığını vurgulayan Kargöz, "Hepsi mağdur durumda. 15 kişinin çıkışını önceden verdi. Gerisi ortada kaldı. Ne işsizlik maaşı alabiliyorlar ne de başka bir yerde işe başlayabiliyorlar. Çünkü aktif sigortaları burada devam ediyor. Bir iflas durumu da yok. Adam tamamen parayı alıp kaçtı. Bizim maaşlarımızın üstüne yattı. Hiçbir şekilde ulaşamıyoruz, bize ödeme yapmıyor." diye konuştu.



"ÜÇ AYDIR MAAŞ ALMIYORUZ"



Öte yandan personel Lütfiye Akpınar ise üç aydır maaş alamadıklarını ifade etti.