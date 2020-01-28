Patrona 'hakkımı helal etmiyorum' dediği için tazminatsız kovulan çalışana Yargıtay'dan karar

Primlerini alamayan çalışan, işverene hitaben sosyal medya hesabından paylaşım yapınca tazminatsız kovuldu.

Bursa'da çalıştığı iş yerinde bir süredir satış primlerinin ödenmediğini öne süren işçi, sosyal medya hesabından işverene hitaben sitemkar ifadeler kullandı. Paylaşımda; "Uzun yıllardır bir fiil gece gündüz demeden saygı ve sevgi ile hizmet verdik. Burası bizim ailemizdi. Farkettim ki bize yaşattıklarınızla siz bizdeki saygımızı öldürmüşsünüz. Bize uzun uzun anlatıldı ve üstüne basa basa 'kimse sıfır almayacak' dendi ama ne yazık ki sizler bizim üstümüze basa basa bu sıfırları her şeye rağmen bize reva gördünüz. Toplu iğnenin ucu kadar hakkım geçtiyse bile asla ve asla helal etmiyorum." ifadelerini kullanan işçi, tazminatsız şekilde kovuldu.



İŞE İADE TALEBİNE MAHKEMEDEN KABUL

Soluğu İş Mahkemesi'nde alan mağdur işçi, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istedi. Tarafları dinleyen mahkeme, işçinin işe iadesine hükmetti.

Kararı işveren avukatı temyiz edince devreye Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi girdi. Daire, davalı avukatının istinaf başvurusunun kabulüne, İş Mahkemesi'nin kararının kaldırılmasına ve davanın reddine hükmetti. Bu kararı da davacı avukatı temyiz edince davada son sözü Yargıtay 9. Hukuk Dairesi söyledi.

''İŞÇİ SİTEM ETTİĞİ İÇİN İŞTE KOVULAMAZ''

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçinin işverene yönelik sitemkar ifadelerinin kovulma sebebi yapılamayacağına hükmetti. Davacı tarafından yapılıp paylaşılan yorumun hakaret ve sataşma niteliğinde olmadığına dikkat çekildi.

Kararda şöyle denildi: "Davacının paylaştığı yorumunda primlerin ödenmemesine yönelik olarak hislerini, düşüncelerini ve eleştirilerini açıkladığı ortadadır. Davalı işverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine hükmedilmiştir''



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