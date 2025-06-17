Patronuna telefonunu verdi, 817 bin lirasından oldu!

Bursa'da bir kişi, çalıştığı iş yerinde patronu tarafından dolandırıldı.

Olay, Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; B.Ç. (38) isimli kadın, internet üzerindeki iş ilanları sitelerinden bir iş yerine başvurarak çalışmaya başladı.

"KREDİ NOTUNU YÜKSELTELİM" DEYİP TELEFONUNU ALDI

İddiaya göre, bir süre sonra iş yeri sahibi A.B. (47), kadına "Kredi notunu yükseltelim." diyerek telefonunu istedi.

TELEFONU SAATLERCE PATRONUNDA KALDI

Genç kadın telefonunu teslim etti, cihaz 2-3 saat şüphelide kaldıktan sonra geri verildi.

PARA TRANSFERLERİ YAPMIŞ

İş çıkışında evine dönen B.Ç., cep telefonunda yaptığı kontrollerde bilgisi dışında çeşitli bankaların mobil uygulamalarının indirildiğini ve hesaplarından yüklü miktarlarda para transferleri yapıldığını fark etti.

Detaylı incelemede, patronu A.B.'nin kendi telefonuna kadının mobil bankacılıklarını eşleştirdiği ve bu yolla toplam 817 bin lira kendi hesabına aktardığı tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli A.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B., 13 Haziran'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.