Patronunun odasına gizli kamera yerleştirdi, yakalanınca öldürmeye çalıştı
İstanbul'da bir şirkette özel güvenlik görevlisi ve şoför olarak çalışan İlker K., patronu Fehmi K.'nin odasına gizli kamera yerleştirdi. Patronun düzeneği fark etmesi üzerine ikili arasında kavga çıktı, İlker K., patronunu rehin aldı. Çalışan ile patronun cezaevinden koğuş arkadaşı oldukları öğrenildi.
İstanbul'da odasına gizli kamera yerleştirdiği patronunu rehin alan kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay saat 11.00 sıralarında Maltepe ilçesi Esenkent Mahallesi Aksu Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi.
PATRONUNUN ODASINA GİZLİ KAMERA KOYDU
İş yerinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan İlker K., iddiaya göre şoförlüğünü yaptığı patronu Fehmi. K.'nin odasına gizli kamera yerleştirdi. Durumu fark eden Fehmi K. şoförü İlker K. ile tartışmaya başladı.
REHİN ALIP SİLAHLA ATEŞ AÇTI
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Fehmi K., şoförü İlker K.'yi işten çıkaracağını söyleyince öfkelenen şüpheli silahla patronunu odasında rehin aldı.
Öfkelenen İ.K., Fehmi K.'yi silahla öldüreceğini söyleyerek hakaretlerde bulundu ve iş yerinden ayrıldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Rehin alınan Fehmi K. olay sonrası polis ekipleriyle görüştüğü sırada şüpheli tekrar iş yerine geldi.
KAPIYA 10 EL ATEŞ AÇTI
Silahlı saldırgan odadan içeri girmemesi için kapı polisler tarafından kapatıldı. Bunun üzerine İlker K., kapıya doğru yaklaşık 10 el ateş açtı.
GÖZALTINA ALINDI
Elindeki silahla iş yerinin kapısına defalarca ateş eden saldırgan, polis ekipleri tarafından yakalandı.
PATRON VE ÇALIŞAN CEZAEVİNDEN KOĞUŞ ARKADAŞIYMIŞ
Öte yandan şüpheli İlker K. ile patronu Fehmi K.'nin birbirilerini cezaevinden tanıdığı ve koğuş arkadaşı oldukları öğrenildi.
Saldırgan İlker K. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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