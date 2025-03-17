Patronunun odasına gizli kamera yerleştirdi, yakalanınca öldürmeye çalıştı

İstanbul'da odasına gizli kamera yerleştirdiği patronunu rehin alan kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay saat 11.00 sıralarında Maltepe ilçesi Esenkent Mahallesi Aksu Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. PATRONUNUN ODASINA GİZLİ KAMERA KOYDU İş yerinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan İlker K., iddiaya göre şoförlüğünü yaptığı patronu Fehmi. K.'nin odasına gizli kamera yerleştirdi. Durumu fark eden Fehmi K. şoförü İlker K. ile tartışmaya başladı. REHİN ALIP SİLAHLA ATEŞ AÇTI Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Fehmi K., şoförü İlker K.'yi işten çıkaracağını söyleyince öfkelenen şüpheli silahla patronunu odasında rehin aldı. Öfkelenen İ.K., Fehmi K.'yi silahla öldüreceğini söyleyerek hakaretlerde bulundu ve iş yerinden ayrıldı.

Polis devreye girdi, saldırganı etkisiz hale getirdi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Rehin alınan Fehmi K. olay sonrası polis ekipleriyle görüştüğü sırada şüpheli tekrar iş yerine geldi. KAPIYA 10 EL ATEŞ AÇTI Silahlı saldırgan odadan içeri girmemesi için kapı polisler tarafından kapatıldı. Bunun üzerine İlker K., kapıya doğru yaklaşık 10 el ateş açtı.



GÖZALTINA ALINDI



Elindeki silahla iş yerinin kapısına defalarca ateş eden saldırgan, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Saldırgan, defalarca ateş açtığı kapıyı delik deşik etti