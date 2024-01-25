Paylaşım uğruna alevler içinde kaldı

Rize'de sosyal medya için video çeken bir kişi alevler içinde kaldı.

Kentte sosyal medyada hesaplarından yayınladığı mizah videoları ile tanınan bir fenomen, çalıştığı oto kuaföründe bir video çekmek istedi.

Pantolonuna kolonya döküp tutuşturan fenomen, bir anda alevlerin içinde kaldı.

Kıyafetleri ve sırtı tutuşan fenomenin yardımına çalıştığı oto kuaföründeki iş arkadaşları koştu.

İş yeri çalışanları yerden aldığı oto paspasıyla müdahale ederek alevleri söndürdü.

Fenomenin vücudunda küçük çapta yanıklar oluştu.