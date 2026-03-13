Paymix'e yasa dışı bahis soruşturması derinleşti: Bir teknoloji şirketine daha el konuldu
13.03.2026 09:14
Soruşturma kapsamında Pentech isimli şirkete el konuldu.
Malta merkezli Paymix üzerinden yasa dışı bahis gelirlerini aklayanlara yönelik soruşturma derinleştirildi. Başsavcılık, bir şirketin daha yasa dışı bahisçilere alt yapı sağladığını belirledi.
İstanbul'da yasa dışı bahis sitelerinin alt yapısını oluşturan şirketlere yönelik soruşturmada yeni bulgulara ulaşıldı.
Malta merkezli Paymix isimli ödeme kuruluşu üzerinden para akladığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda ele geçirilen dijital materyallerin ön incelemesi tamamlandı.
Soruşturmayı yürüten savcılık, bu inceleme sonucunda Pentech isimli bir şirkete ulaştı. Başsavcılık, bu şirketin yasa dışı bahis sitelerine teknik alt yapı sağladığını belirledi.
ŞİRKETE KAYYUM ATANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kayyum olarak atandığını açıkladı.
SEKİZ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturmayı derinleştiren başsavcılık, şirketle bağlantılı olduğu belirlenen sekiz şüpheliye yönelik gözaltı kararı verdi.
Başsavcılık talimatı ile harekete geçen jandarma ekipleri, eş zamanlı baskınlarla sekiz şüpheliyi gözaltına aldı.
ŞÜPHELİLERİN ŞİRKETLERİ VE TAŞINMAZLARINA EL KONULDU
Soruşturma çerçevesinde, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla Beluza Yazılım Bilişim Teknolojileri Turizm Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları Limited Şirketi'ne de TMSF kayyum olarak atandı.
Aynı zamanda suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 taşınmaz, beş araç ile şüphelilerin banka hesaplarına el konuldu.
Geçen hafta yapılan operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınmıştı
27 MİLYAR LİRALIK PAYMIX OPERASYONU
Yasa dışı bahis sitelerinin Paymix isimli ödeme kuruluşu üzerinden para akladığı iddiasıyla geçen hafta yeni bir operasyon yapılmıştı.
Almanya merkezli bir altyapı sağlayıcı şirketin, BTK tarafından erişime kapatılan 40 yasa dışı bahis sitesine altyapı sağladığı ve MASAK raporuna göre aylık yaklaşık 1 milyar dolar tutarında hasılat elde ettiği ortaya çıkmıştı.
Elde edilen bu gelirlerin, Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) üzerinden yurt dışındaki kripto para borsalarına aktarıldığı belirlenmişti.
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporuna göre şüphelilerin 2025 yılının Ocak-Kasım döneminde toplam 26 milyar 532 milyon 385 bin 74 TL işlem hacmine ulaştığı ifade edilmişti.