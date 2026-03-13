Paymix'e yasa dışı bahis soruşturması derinleşti: Bir teknoloji şirketine daha el konuldu

27 MİLYAR LİRALIK PAYMIX OPERASYONU

Yasa dışı bahis sitelerinin Paymix isimli ödeme kuruluşu üzerinden para akladığı iddiasıyla geçen hafta yeni bir operasyon yapılmıştı.

Almanya merkezli bir altyapı sağlayıcı şirketin, BTK tarafından erişime kapatılan 40 yasa dışı bahis sitesine altyapı sağladığı ve MASAK raporuna göre aylık yaklaşık 1 milyar dolar tutarında hasılat elde ettiği ortaya çıkmıştı.

Elde edilen bu gelirlerin, Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) üzerinden yurt dışındaki kripto para borsalarına aktarıldığı belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporuna göre şüphelilerin 2025 yılının Ocak-Kasım döneminde toplam 26 milyar 532 milyon 385 bin 74 TL işlem hacmine ulaştığı ifade edilmişti.