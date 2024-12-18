Pazar alışverişinden dönen yaşlı adam tankerin altında kaldı

Hadımköy Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'nde pazar alışverişi yapan Nevzat Özcan (77) eve dönmek için yürümeye başladı.



Bu sırada seyir halinde olan şoför Recep Baz yönetimindeki tanker yolun karşısına geçmeye çalışan Özcan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Özcan, tankerin altında kalarak bir süre sürüklendi.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri Özcan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

