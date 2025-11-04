Pazar tezgahlarına bereket getirdi: Kilosu 150 TL'den başlıyor

Zorlu şartlarda toplandığı belirtilen mantarın kilosu, 150 TL ile 200 TL arasında alıcı buluyor. Tavşanlılı vatandaşların sonbahar ve kış aylarında büyük rağbet gösterdiği Melki mantarı (Kanlıca), semt pazarlarında yerini aldı.

Dağlık bölgelerde zorlu arayışlar sonucu toplanan bu doğal lezzet, yüksek fiyatına rağmen vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Tavşanlı'da kurulan semt pazarlarında Melki mantarı için özel bir bölüm oluşurken, mantar satışı yapan esnaf semt pazarının gözdesi haline geldi.

Pazarda Melki mantarının kilosu, kalitesine ve tazeliğine göre 150 TL ile 200 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Satış yapan esnaflar, Melki mantarının fiyatının yüksek olmasının nedenini mantarın doğada zor bulunmasına ve toplanmasının zorluğuna bağladı.