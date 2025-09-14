Pazar yerinde bıçaklı akraba kavgası: 1 yaralı

Aydın Nazilli'de pazar yerinde çıkan akraba kavgasında 1 kişi bıçakla ağır yaralandı.

'ın Nazilli ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde kurulan pazarda K.G. (25) ile amcasının oğlu B.G. (17) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.G, yanında bulunan bıçakla K.G'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan ve ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan K.G., ardından Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli B.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.

