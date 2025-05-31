Pazar yerinde pompalı tüfekle saldırı: İş arkadaşı çıktı

Keçiören'deki pazar alanında kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan Abdullah Ü, ağır yaralandı.



Olay, dün akşam saatlerinde Etlik Mahallesi Ayvalı Kapalı Pazar yeri mevkiinde meydana geldi. Abdullah Ü, kimliği belirsiz bir kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Saldırıda Abdullah Ü. ağır yaralanırken, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Abdullah Ü., hastaneye kaldırıld.

Abdullah Ü’nün yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRGAN ARKADAŞI ÇIKTI



Polis, Abdullah Ü’yü başından pompalı tüfekle vuran kişinin iş arkadaşı İ.K. olduğunu tespit etti. Abdullah Ü. ve İ.K. arasında husumet bulunduğu öne sürüldü. Olayın ardından kaçan İ.K, Cinayet Büro ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 3 saat içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan tüfekli saldırı anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.