Pazar yerinde silahlı, yumruklu kavga: Kimseye aldırış etmeden tetiğe bastı

Sultanbeyli'de kapalı semt pazarında iki grup arasında yumruklu, tekmeli kavga yaşandı. Kavga sırasında bir kişi belindeki silahı çekerek kimseye aldırış etmeden havaya ateş etti.

Pazar yerinde silahlı, yumruklu kavga: Kimseye aldırış etmeden tetiğe bastı

Sultanbeyli ilçesi, Adil Mahallesi üzerinde bulunan kapalı pazar alanında akşam saat 20.00 sıralarında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bin anda yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü. sırasında grup içerisindeki bir şahıs belindeki silahı çıkararak havaya ateş etti. Kavgaya karışan birkaç kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis kavgayı ayırmaya çalışırken, havaya rasgele ateş açan şahsı gözaltına aldı. Yaralı vatandaşlar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri yaşanılan olayla ilgili inceleme başlattı.

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