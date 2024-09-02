Pazar yerinde silahlı, yumruklu kavga: Kimseye aldırış etmeden tetiğe bastı

İstanbul Sultanbeyli ilçesi, Adil Mahallesi üzerinde bulunan kapalı pazar alanında akşam saat 20.00 sıralarında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bin anda yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü. Kavga sırasında grup içerisindeki bir şahıs belindeki silahı çıkararak havaya ateş etti. Kavgaya karışan birkaç kişi yaralandı.



Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis kavgayı ayırmaya çalışırken, havaya rasgele ateş açan şahsı gözaltına aldı. Yaralı vatandaşlar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri yaşanılan olayla ilgili inceleme başlattı.