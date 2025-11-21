Pazara kadar bahar havası
21.11.2025 07:44
Son Güncelleme: 21.11.2025 07:59
NTV - Haber Merkezi
Yurt genelinde lodosun etkisiyle sıcaklıklar mevsim ortalamalarının 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edecek. Pazar gününden itibaren batıdan başlayarak bulutlanma ve yağış başlayacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre yurt genelinde ılık hava etkisini sürdürecek. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek.
Gece saatlerinde Ege kıyılarında hafif sağanak geçişleri, diğer bölgelerde ise havanın açık olması bekleniyor.
Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında saatte 40-60 kilometre hızla, Trakya’da ise yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/ saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde ise sis görülecek.
Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle:
- Kırklareli 21 derece.
- İstanbul 21 derece.
- Denizli 24 derece.
- İzmir 25 derece.
- Adana 29 derece.
- Ankara 19 derece.
- Samsun 24 derece.
- Malatya 12 derece.
- Diyarbakır 18 derece.
- Gaziantep 21 derece.