Pazara kadar bahar havası

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre yurt genelinde ılık hava etkisini sürdürecek. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek.

Gece saatlerinde Ege kıyılarında hafif sağanak geçişleri, diğer bölgelerde ise havanın açık olması bekleniyor.

Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında saatte 40-60 kilometre hızla, Trakya’da ise yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/ saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde ise sis görülecek.