Pazara kadar bahar havası

21.11.2025 07:44

Son Güncelleme: 21.11.2025 07:59

Anadolu Ajansı

NTV - Haber Merkezi

Yurt genelinde lodosun etkisiyle sıcaklıklar mevsim ortalamalarının 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edecek. Pazar gününden itibaren batıdan başlayarak bulutlanma ve yağış başlayacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre yurt genelinde ılık hava etkisini sürdürecek. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek.

Gece saatlerinde Ege kıyılarında hafif sağanak geçişleri, diğer bölgelerde ise havanın açık olması bekleniyor.

Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında saatte 40-60 kilometre hızla, Trakya’da ise yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/ saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde ise sis görülecek.

Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle:

 

- Kırklareli 21 derece.

 

- İstanbul 21 derece.

 

- Denizli 24 derece.

 

- İzmir 25 derece.

 

- Adana 29 derece.

 

- Ankara 19 derece.

 

- Samsun 24 derece.

 

- Malatya 12 derece.

 

- Diyarbakır 18 derece.

 

- Gaziantep 21 derece.

