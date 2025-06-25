Pazara kadar çöl sıcağı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da aşırı sıcaklar hakim olacak.

Sıcak havanın pazar günü ülkenin büyük bölümünde etkili olacacak sağanak yağışlara kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Bugün termometreler Antalya ve Diyarbakır'da 40, İzmir, Muğla ve Gaziantep başta olmak üzere birçok kentte 38-39 deceleri gösterecek.



Gün boyu bütün yurt genelinde az bulutlu ve açık havanın hakim olması bekleniyor.

