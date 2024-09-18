Pazarcı akrabaların patates parası kavgası: 5 yaralı

Aksaray'da pazarcılık yapan akrabalar arasında çıkan patates parası kavgası kanlı bitti. Tüfekle ateş açılan kavgada 1'i kadın 5 kişi saçmalarla çeşitli yerlerinden yaralandı.

Pazarcı akrabaların patates parası kavgası: 5 yaralı

Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Çarşamba Semt Pazarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, semt pazarlarında pazarcılık yapan iki akraba arasında pazar yerinde daha önceden yapılan bir patates alım satım ücreti yüzünden tartışma çıktı.

Patates parasını alamadığını iddia eden bir taraf para istediği akrabaları ile pazar yerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki akraba grubu birbirine girdi. Bu sırada araçta bulunan tüfeğini alan E.D. isimli şahıs kavga ettiği akrabalarına ateş açtı.

Tüfekle açılan ateş sonucu R.D., G.D., E.D., G.D. ve yoldan geçen Ş.O. olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Tüfekle ateş açan şahıs ise tüfekle birlikte olay yerine gelen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerinin geniş çaplı inceleme yaptığı olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

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