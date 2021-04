Pazarcı esnafı tam kapanma döneminde muafiyet talep etti

Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu (TÜSPAF) Başkanı Ali Karaca, semt pazarlarının, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararından muaf tutulmasını talep ederek, yoğunluğun önlenmesi için yürüme mesafesindeki pazarların her gün açık olması önerisinde bulundu.



Karaca, Covid-19 salgını süresince pazarların açık olduğunu ancak yarın akşam başlayacak tam kapanma dönemiyle ilk kez buraların kapatılması yönünde karar alındığını söyledi.



"BURADA VİRÜS BULAŞMA OLASILIĞI DAHA AZ"



Pazarların, gıda tedarik zincirinin önemli bir parçası olduğunu belirten Karaca, marketlerin açık tutulduğu pazarların kapalı olmasının doğru olmadığını bildirdi.

Karaca, pazarların açık havada ve 10 bin metrekarelere varan genişlikteki alanlarda kurulduğuna işaret ederek, buralarda virüs bulaşma olasılığının kapalı mekanlara göre daha az olacağını dile getirdi.



Marketlerin ortalama 250 metrekare büyüklükteki kapalı mekanlar olduğuna dikkati çeken Karaca, "Pazarların kapatılmasıyla insanlar kapalı alanlardaki marketlerde yoğunluk oluşturacak. Vatandaşların yüzde 60'ı alışverişlerinde pazarları tercih ediyor. Şimdi pazarların kapatılmasıyla yüzde 100 potansiyel marketlere yönlendirilmiş olacak ve buralardaki yoğunluk artacak. Covid-19 ile mücadele açısından marketler daha riskli hale gelecek" dedi.



"ÜRÜNLER ELDE KALACAK"



Karaca, gıda tedarik zincirinden pazarların çıkmasıyla marketlerde fiyat artışları yaşanabileceğini ifade ederek, şöyle konuştu:



"Alınan bu karar, 330 bin pazarcı esnafını, ailelerini ve yanında çalışanlarıyla birlikte 1 milyon kişiyi etkiliyor. Dört gözle bayramı bekleyen, buna yönelik hazırlığını tamamlamış, mal alıp stok yapmış tekstil ürünleri ve ayakkabı satan binlerce pazarcımız bulunuyor. Bu esnafımızın ödemeleri var. Havaların ısınmasıyla çilek ve yeşillik gibi ürünler bollaştı.



Bu ürünlerin günlük olarak toplanıp satılması gerekiyor. Semt pazarları yanında üretici pazarları da kapatıldı. Üreticinin bu ürünü ne olacak? Bu ürünler dayanmaz. Marketler zaten belli tedarikçilerle anlaşmalı. Üretici bu ürünü kime satacak? Üretici yine günlük ürettiği sütünü ve peynirini pazarlarda satıyordu. Gıda tedarik zincirinde her yer açıkken sadece pazarların kapalı tutulması doğru olmaz. Pazarlarımızın açık kalmasını istiyoruz."



"MARKETLERDE YOĞUNLUK ÖNLENİR"



Sorunun çözümüne ilişkin taleplerini dile getiren Karaca, "Biz pazarların kapalı olmasına yönelik kararın yeniden gözden geçirilmesini talep ediyoruz. Bizim isteğimiz, yürüme mesafesindeki pazarların yanı sıra il ve ilçelerdeki ana pazarların her gün açık olması. Haftalık pazarlar yerine her gün açık pazarlarla yoğunluk da oluşmamış olur. Böylece marketlerde meydana gelebilecek yoğunluk önlenir. Hastalığın yayılmasının da önüne geçilir. Bu sayede hem virüsle mücadele edilir hem de pazardan alışveriş yapan vatandaş ile pazarcı esnafı mağdur olmaz." değerlendirmesinde bulundu.