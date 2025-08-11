Pazarcı ile diyaloğu gündem oldu: Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır kimdir?

Sosyal medyada pazarcı esnafıyla yaptığı konuşma nedeniyle gündeme gelen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın kim olduğu merak ediliyor.



Pazarda gezdiği esnada domates fiyatlarına tepki gösteren ve pazarcıdan ne kadara aldığına dair fatura isteyen Hakan Bahadır, 20 liralık domatesi 50 liraya satmasıyla ilgili pazarcıyı eleştirmişti. Görüntülerin ardından ise Hakan Bahadır'ın kişisel yaşamına dair bilgiler merak edildi. Peki, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır kimdir?



HAKAN BAHADIR KİMDİR?



İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamlayan Hakan Bahadır, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra aynı fakültede radyoloji uzmanlığı yaptı. Kamu görevine Mersin Mut Devlet Hastanesi Başhekimi olarak başladı ve bu süreçte Mut Kaymakam Vekilliği görevini de üstlendi. Daha sonra İstanbul’a dönerek Küçükçekmece Milli Eğitim Dispanseri’nde başhekimlik yaptı.



Sağlık sektöründe özel yatırımlar gerçekleştiren Bahadır, Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Betatom Emar Görüntüleme Merkezi’ni kurdu. Ayrıca Nişantaşı Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptı ve MÜSİAD Sağlık Sektör Başkanlığı, Yeşilay Bahçelievler Şube Başkanlığı, Hasta Hakları Derneği Genel Başkan Yardımcılığı gibi birçok sivil toplum kuruluşunda aktif görev aldı.



SİYASİ YAŞAMI



2001 yılında AK Parti’ye katılan Hakan Bahadır, 2003-2009 yılları arasında Bahçelievler İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009-2011 yılları arasında İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2011’de AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı olarak görevlendirilen Bahadır, dört yıl boyunca ilçede önemli projelere imza attı. 2015 seçimlerinde milletvekili adayı oldu, yurt dışı seçim koordinasyonlarında görev aldı ve 2018’de İstanbul İl Başkan Yardımcılığı yaptı.



BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÖNEMİ



31 Mart 2019 yerel seçimlerine AK Parti'den katılan ve yüzde 49,89 oyla Bahçelievler Belediye Başkanı seçilen Bahadır, 31 Mart 2024 seçimlerinde de güven tazeleyerek ikinci dönemine başladı.



Judo sporu ile ilgilenen, iyi derecede İngilizce bilen Dr. Hakan Bahadır, evli ve bir çocuk babasıdır.