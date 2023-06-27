Pazarcılardan araç çekme operasyonu

Avcılar'da semt pazarının bayram nedeniyle değiştirildiğinden habersiz bir sürücünün sokakta park ettiği otomobil, pazarcılar tarafından transpaletle çekildi.

Pazarcılardan araç çekme operasyonu

Avcılar Belediyesi, her çarşamba günü Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde kurulan semt pazarının bayram nedeniyle bugüne alınmasına karar verdi.

Bu konuda yapılan duyurudan habersiz bazı araç sürücüleri bu caddeye araçlarını dün gece park etti.

Pazarcılardan araç çekme operasyonu - 1

Bu sabah tezgah açmaya gelen esnaf sürücüleri bulup araçlarını kaldırmaları için çaba harcadı.

Bir sürücüye ulaşılamayınca belediyeden yardım istendi. Ancak, gelen olmayınca pazarcılar transpalet kullanarak ve kol gücü ile aracı yan sokakta bir yere çekti.

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