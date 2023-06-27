Pazarcılardan araç çekme operasyonu

Bu sabah tezgah açmaya gelen esnaf sürücüleri bulup araçlarını kaldırmaları için çaba harcadı.



Bir sürücüye ulaşılamayınca belediyeden yardım istendi. Ancak, gelen olmayınca pazarcılar transpalet kullanarak ve kol gücü ile aracı yan sokakta bir yere çekti.

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