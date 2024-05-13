Pazarcıların kız alıp verme kavgası kanlı bitti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi'nde kurulan pazarda, iddiaya göre, pazarcılar arasında kız alıp verme meselesinden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerinde taraflar birbirlerine saldırdı.



1'İ SİLAHLA 4 KİŞİ YARALANDI

Kavgada Ü.O. silahla bacağından vurulurken, A.B. bıçaklanarak, M.B. ve B.B. de darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ile müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Pazar yerinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.