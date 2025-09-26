Pazarcıların 'tezgah yeri' kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Ankara’nın Polatlı ilçesindeki pazar yerinde esnaflar arasında tezgah kavgası çıktı. Çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Akşam saatlerinde Polatlı Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Perpa Pazar yerinde, pazarcı K.H. ve M.Y. arasında tezgahların yan yana kurulması nedeniyle tartışma başladı.
Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine K.H., yanında bulundurduğu pompalı tüfekle M.Y.’ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu M.Y. ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin hastaneye kaldırıldı.
K.H. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
- Etiketler :
- Silahlı Saldırı
- Ankara Polatlı
- Silahlı Çatışma