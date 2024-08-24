Pazarcıların yer kavgası: 1 yaralı

Çıkan kavgada silahını ateşleyen Y.G, 21 yaşındaki E.G'yi sırtından yaraladı. Polis firar eden şüpheli Y.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.



Olay, öğle saatlerinde Başakşehir Bahçeşehir 2.Kısımda meydana geldi. İddiaya göre, kapalı pazar yerine tezgahlarını kuran pazarcılar arasında yer işgali nedeniyle çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.



Pazarcıların birbirine girdiği kavgada, Y.G isimli şüpheli vatandaşların da olduğu pazar yerinde defalarca silahını ateşledi. 21 yaşındaki pazarcı E.G., sırtından vurularak yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı genç E.G., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.



Polis, kavga sonrası firar ettiği öğrenilen Y.G'yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.



Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme sürüyor.