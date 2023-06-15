Pazarda başına demir direk düştü

Tesadüfen o anlarda pazarda olan Doktor Ferihan Hafızoğlu, yaralanan Erenöz'e ilk müdahaleyi yaptı.



Yaralı Erenöz, bir süre sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Sadullah Erenöz'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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