Pazarda başına demir direk düştü

İstanbul'un Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde kurulan pazarda oğluyla birlikte tezgahları gezen Sadullah Erenöz'ün üzerine, rüzgarın da etkisiyle bir çadırın direği devrildi.
Kafasından yaralanan Erenöz'ü, oğlu ve çevresindekiler yakındaki sağlık ocağına götürmek istedi.
Tesadüfen o anlarda pazarda olan Doktor Ferihan Hafızoğlu, yaralanan Erenöz'e ilk müdahaleyi yaptı.
Yaralı Erenöz, bir süre sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sadullah Erenöz'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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