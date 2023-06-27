Pazarda cinayet: Para istedi, vermeyince öldürdü

Kocaeli'de bir genç, para istediği bir pazarcı esnafını olumsuz cevap alınca başına demir çubukla vurup öldürdü.



Olay, sabah saatlerinde Gölcük'e bağlı Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi’ndeki pazar yerinde meydana geldi.

Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Tuanay Çetin (22), tezgah kuran pazarcı esnafı Birol Şakir Kaya’nın (70) yanına gidip para istedi.

Çetin, olumsuz yanıt alınca Birol Şakir Kaya’nın başına demir çubukla vurdu. 5 gün önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Tuanay Çetin, kaçtı.

Çevre esnafın bildirmesiyle olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Birol Şakir Kaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Polis tarafından metruk bir binada uyurken bulunan Tuanay Çetin gözaltına alındı.

