Pazarda doğurduğu çocuğu tezgah altına alttı (Yeni doğan hayatını kaybetti)

İzmir’de pazarcı bir kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini şalvarıyla beraber tezgahın altına bıraktı. Bebek hayatını kaybederken kadın da gözaltına alındı.

İHA 29.05.2020 - 12:56

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İzmir'in Tire ilçesinde pazarcılık yapan bir kadın doğurduğu bebeğini tezgah altına attı.

Cuma pazarında pazarcılık yapan Hatice D. (29) isimli kadın, Türkocağı Caddesi üzerinde açtığı tezgahta sebze satıyordu. İddiaya göre kadın, sabah saatlerinde tezgahın altına girerek şalvarının içinde doğum yaptı. Doğumun ardından şalvarına sardığı bebeği tezgahın altına bıraktı.

Çevredeki diğer pazarcılar bebek ağlama sesi duyunca durumda şüphelendi ve tezgahın altında şalvara sarılıp atılmış bebeği buldu.

Vatandaşları durumu hemen 112’ye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekibi, tezgahın altındaki bebeği alarak Tire Devlet Hastanesi Acil Servisine götürdü.

Bebeğin hayatını kaybettiği öğrenilirken, kadın polis tarafından gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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