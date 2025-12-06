Pazardan aldığı mantarı yedi, iki gün sonra bulundu. Mantar nasıl zehirler?

MANTAR NASIL ZEHİRLER?

Mantar zehirlenmeleri çoğunlukla ilkbahar ve sonbahar aylarında görülüyor. Doğal alanlarda yetişen ve yapısında zehirli madde bulunan şapkalı mantarların taze, konserve veya kurutulmuş olarak yenmesi halinde mantar zehirlenmeleri yaşanabiliyor. Mantar tüketildiğinde toksinli yapı midede çözünerek ve kana karışarak kişiyi zehirliyor. Belirtiler ise mantar zehrinin türüne göre değişebiliyor.

Zehirli mantar tüketiminde 2 saat sonraki belirtileri sersemlik, uykuya meyil, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüz ve boyunda kızarma, nabızda artış, ağızda metal tadı, bulantı ve kusma yaşanabiliyor.

6 saat sonra gelişen bulantı, kusma, ishal, ateş, nabız artışı, karın ağrısı, karaciğer ve böbrek yetersizliği sonucunda da koma ve ölüm söz konusu olabiliyor.

Mantar zehirlenmelerine yönelik bilgi sahibi olmak veya zehirlenme esnasında acil bir müdahale için, 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nden bilgi alınabilir ve panzehir temininde bulunulabilir.