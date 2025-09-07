Pazardan dönen kardeşlere yolda kanlı pusu: 2 ölü

Nevşehir'de iki kardeş öldürüldü.

Edinilen bilgilere göre; Acıgöl ilçesine bağlı Topaç köyü Karapınar yolu üzerinde E.C., iddiaya göre aralarında husumet bulunan M.Ş. ile kardeşi A.Ş.'ye pusu kurdu.

E.C., pazardan dönen iki kardeşin bulunduğu otomobile tüfekle ateş açtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi.

KAÇARKEN KAZA YAPTIKTAN SONRA YAKALANDI

Öte yandan E.C., aracıyla olay yerinden kaçmaya çalışırken, Topaç köyünde kaza yapması sonucu ekipler tarafından yakalandı.

Hastaneye kaldırılan zanlı, tedavi altına alındı.

İki kardeşin cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

