Pazarkule Sınır Kapısı geçişlere kapandı

Avrupa'ya geçmek için Edirne'ye gelen göçmenlerin yasa dışı yollarla sınır kapısındaki tampon bölgeye girmesi nedeniyle iki ülkeye giriş çıkış yapılamıyor.

Anadolu Ajansı 28.02.2020 - 13:39

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SON DAKİKA HABERİ: Mültecilere Avrupa kapıları açıldı

Edirne'den Avrupa'ya açılan Pazarkule Sınır Kapısı, geçişlere kapandı.

Avrupa'ya geçmek için Edirne'ye gelen düzensiz göçmenlerin bir kısmı, yasa dışı yollarla, Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki tampon bölgeye giriş yaptı.

Bunun üzerine hem Yunan hem de Türk güvenlik güçleri, tampon bölgede bekleyen 100 civarındaki göçmenin etrafını araçlarla çevirdi.

Bölgede bekleyen düzensiz göçmenler nedeniyle bu kapıdan her iki ülkeye giriş çıkış yapılamıyor.

Yunanistan'a gitmek isteyen düzensiz göçmenler başka sınır kapılarına yönlendiriliyor.

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