Pazarkule'de kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
Pazarkule Gümrük Kapısı'ndan yurda giriş yapan hafif ticari araçta 34 kilo 502 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Pazarkule Gümrük Kapısı'ndan yurda giriş yapan hafif ticari aracın altında, araç altı görüntüleme sistemiyle yapılan inceleme sırasında 5 LPG tankı olduğunu belirledi.
Durumundan şüphelenilen aracı güvenlik kameralarından takibe alan ekipler, sürücüyü X-Ray taramasına yönlendirdi.
NARKOTİK KÖPEKLERLE ARAMA
Tarama sonucunda 4 LPG tankında şüpheli yoğunluk tespit edilerek ayrıntılı arama yapıldı. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramada tankların içine gizlenmiş 80 paket halinde toplam 34 kilo 502 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Araca el konulurken, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
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