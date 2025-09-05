Pazartesi günü toplu ulaşım ücretsiz olacak

Okullar, 8 Eylül Pazartesi günü açılıyor.

İstanbul'da trafikte oluşabilecek yoğunluğa karşı okulların ilk gününde eğitim saat 10.00 ile 15.00 arasında yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de (İBB), yeni duyuru geldi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlayacak olmasıyla ilgili bir takım kararlar alındı.

TOPLU ULAŞIM ARAÇLARI ÜCRETSİZ OLACAK



Bu kapsamda, okulların açılacağı pazartesi günü 06.00 ila 16.00 saatlerinde İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.



Okulların açılması ve kış sefer planına geçişle birlikte toplu ulaşımda sefer artışları yaşanacak.



Kentteki trafik yoğunluğun azaltılması için zabıta ekipleri, trafik denetimi ve yönlendirmesi yapacak.

ÜCRETSİZ KULLANILACAK



Okul servis araçları, İSPARK'ın 112 otoparkını ilk gün ücretsiz kullanabilecek.