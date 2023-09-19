PBS kanalının sunucusu Amna Nawaz kimdir?

Amna Nawaz, 18 Eylül 1979'da Virginia'da Pakistanlı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Shuja Nawaz (eski Pakistan Ordusu şefi Asif Nawaz Janjua'nın kardeşi ) Pakistan'da bir gazeteciydi.



Fairfax County, Virginia'daki Thomas Jefferson Bilim ve Teknoloji Lisesi'ne gitti . 2001 yılında Pennsylvania Üniversitesi'nden siyaset, felsefe ve ekonomi alanında lisans derecesi ald. Nawaz'ın kariyer planı avukat olmaktı ancak ABC News'teki bursundan sonra gazeteciliğe geçti.



Nawaz, 2009 yılında Uluslararası Habercilik Projesi bursu aldı .2010 yılında, NBC News özel Inside the Obama Beyaz Saray'ı için Haber ve Belgesel Emmy Ödülü'nü paylaştı. Daha sonra NBC'nin İslamabad bürosunda muhabir ve büro şefi olarak görev yaptı.Nawaz, ABC News'e 2015 yılında katıldı. 2016 ve 2017'de ABD seçimleri ve ulusal siyasi haber haberlerini yaptı.



Nisan 2018'de PBS'ye katılmadan önce Nawaz, ABC News ve NBC News'de sunucu ve muhabir olarak çalışıyordu. Aralık 2019'da Navaz, Demokrat Parti başkanlık tartışmasının eş moderatörlüğünü yaptığında Amerika Birleşik Devletleri başkanlık tartışmasını yöneten ilk Asyalı Amerikalı ve ilk Müslüman oldu .



Haziran 2021'de Navaz, PBS NewsHour'un Baş Muhabiri oldu.