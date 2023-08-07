Peçeteye emdirilmiş 50 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

Konya'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 50 milyon lira olduğu belirtilen uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine karşı mücadeleye devam ediyor.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aracın uyuşturucu sevkiyatı için kente geleceği bilgisine ulaştı.
Ekiplerin kent girişine kurdukları uygulama noktasını gören araçtaki zanlılar, polisleri görünce kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından 3 araç da durduruldu.
Araçlarda yapılan aramada peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon lira olduğu belirtildi.
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